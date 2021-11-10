للمرة الأولى منذ أغسطس.. ألمانيا تجلي مواطنين ألمان وأفغان من أفغانستان

برلين - (د ب أ)

أجلت الحكومة الألمانية مواطنين وموظفين محليين سابقين، وأفغانًا يحتاجون إلى الحماية من أفغانستان وذلك لأول مرة منذ انتهاء عملية الجسر الجوي التي قام بها الجيش الألماني في أغسطس الماضي.

وأعلنت الخارجية الألمانية عبر موقع تويتر اليوم الأربعاء أن مجموع ما نقلته على طائرة مستأجرة أقلعت من مطار كابول بلغ 329 شخصا، بينهم أقارب هذه الفئات.

وتم نقل هؤلاء الأشخاص إلى قطر أولا، حيث وجهت الخارجية الألمانية الشكر لحكومة قطر على دعمها.

يذكر أن الجيش الألماني كان أجلى أكثر من 5300 ألماني وأفغاني ومواطنين لدول أخرى من أفغانستان على متن طائرات نقل عسكرية وذلك بعد وصول حركة طالبان إلى الحكم في كابول، وأنهى الجيش هذه العملية قبل وقت وجيز من انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان.

كان نحو 25 ألف أفغاني حصلوا مطلع أكتوبر الماضي على تصريح دخول إلى ألمانيا وبين هؤلاء 17 ألف و800 موظف محلي سابق عملوا مع الجيش الألماني أو وزارات ألمانية وكذلك أفراد عائلاتهم.

ومنذ انتهاء الجسر الجوي، تمكن 2000 شخص فقط من مغادرة أفغانستان بمساعدة ألمانية وغادر غالبية هؤلاء البلاد بالطريق البري حيث وصلوا إلى دول مجاورة مثل أوزباكستان أو باكستان، فيما تمكن عدة مئات غيرهم من المدرجين على قائمة المغادرة من السفر خارج أفغانستان اعتمادا على أنفسهم.