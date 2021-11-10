إعدام سعودي قتل زوجته "حرقا"
الرياض - (د ب أ):
نفذت السلطات السعودية اليوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق سعودي أدين بقتل زوجته "حرقا" بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.
وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صحفي اليوم، إن سعوديا أقدم على قتل زوجته /سعودية الجنسية/ وذلك بضربها بالعصا وإحراق أجزاء من جسمها مما أدى إلى وفاتها.
ووفق الوزارة ، أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً".
ويرتفع بهذا عدد الذين قامت السلطات السعودية بإعدامهم منذ بداية العام الحالي إلى 49 شخصا بينهم امرأة .
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان