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إعدام سعودي قتل زوجته "حرقا"

12:47 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
إعدام سعودي قتل زوجته "حرقا"

السعودية

الرياض - (د ب أ):

نفذت السلطات السعودية اليوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق سعودي أدين بقتل زوجته "حرقا" بمحافظة القنفذة بمنطقة ‏مكة المكرمة.‏

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صحفي اليوم، إن سعوديا أقدم على قتل زوجته /سعودية ‏الجنسية/ وذلك بضربها بالعصا وإحراق أجزاء من جسمها مما أدى إلى وفاتها.‏

ووفق الوزارة ، أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، ‏وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة ‏الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً".

ويرتفع بهذا عدد الذين قامت السلطات السعودية بإعدامهم منذ بداية العام الحالي إلى 49 شخصا بينهم امرأة .

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