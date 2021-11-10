بيع نسخة طبق الأصل من لوحة الموناليزا بمزاد في باريس

باريس - (ا ف ب)

بيعت الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس لوحة طبق الأصل من أشهر اللوحات الفنية في العالم الموناليزا في مزاد بمبلغ 210 آلاف يورو. وكانت دار آرتكوريال للمزادات قد قدرت سعر اللوحة التي تشبه لحد كبير اللوحة الأصلية لليوناردو دافنشي بين 150 و200 ألف يورو. وتقبع اللوحة الأصلية للفنان الإيطالي في متحف اللوفر الشهير وهي ليست للبيع.

بيعت الثلاثاء في مزاد في العاصمة الفرنسية باريس نسخة طبق الأصل من لوحة "الموناليزا" للفنان ليوناردو دافنشي، وهي واحدة من أشهر اللوحات في العالم، مقابل 210 آلاف يورو (242.634 دولار).

وقدرت دار آرتكوريال للمزادات أن هذه النسخة، التي يعود تاريخها إلى عام 1600 تقريبا وتبدو مشابهة بشكل لافت للنظر للنسخة الأصلية، ستباع بمبلغ يتراوح بين 150 ألف يورو و200 ألف يورو.

واللوحة الأصلية التي اشتراها الملك فرانسوا الأول ملك فرنسا من الفنان في عام 1518 موجودة في متحف اللوفر في باريس وليست للبيع.

وفي يونيو، اشترى أوروبي يهوى جمع المقتنيات نسخة أخرى من الموناليزا تعود إلى القرن السابع عشر مقابل 2.9 مليون يورو، وهو رقم قياسي لنسخة مقلدة، من دار كريستيز في باريس.

وفي عام 2017، باعت دار كريستيز في نيويورك لوحة "سالفاتور موندي" ليوناردو مقابل 450 مليون دولار.