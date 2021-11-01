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إسرائيل: عائلة الطفل الناجي من حادث "تلفريك" تحاول منع إعادته لإيطاليا

07:03 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
إسرائيل: عائلة الطفل الناجي من حادث "تلفريك" تحاول منع إعادته لإيطاليا

حادث تلفريك

تل أبيب - (د ب أ)

تقدم أقارب والدة الطفل الناجي الوحيد من حادث تحطم تلفريك في إيطاليا في وقت سابق من العام الجاري باستئناف على قرار محكمة يقضي بإعادة الطفل إلى إيطاليا.

وفي الشهر الماضي، قضت محكمة في تل أبيب بإعادة الطفل إيتان البالغ من العمر 6 أعوام، إلى عائلته في إيطاليا، إلا أن محكمة جزئية أعلى تلقت استئنافا اليوم الاثنين، حسبما أكدت متحدثة دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان الطفل ايتان هو الناجي الوحيد من الحادث الذي وقع بالقرب من بحيرة ماجيوري الإيطالية في مايو الماضي. وقد فقد والديه وشقيقه الأصغر واثنين من أباء أجداده.

وتم تعيين أيا بيران نيركو، عمته في إيطاليا، وصية عليه، إلا أن جده قام بنقله سرا إلى إسرائيل، حيث يعيش.

وركز قرار المحكمة فقط على مكان إقامة إيتان ولم يحل قضية من سيكون الوصي عليه بشكل دائم. ومن المقرر أن تنظر محكمة إيطالية في ميلانو هذه المسألة في أول ديسمبر المقبل.

حادث تلفريك تل أبيب الاحتلال الإسرائيلي إيطاليا

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