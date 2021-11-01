قمة جلاسكو.. جونسون: مدن كثيرة ستختفي بسبب التغيّر المناخي

(مصراوي):

حذّر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الاثنين، من اختفاء مدن كثيرة بسبب التغيّر المناخ الذي تشهده الكرة الأرضية.

وقال جونسون –خلال كلمته في قمّة الأمم المتحدة للمناخ التي تُعقد في مدينة جلاسكو- إن درجة حرارة الأرض ترتفع بسرعة وبشكل مقلق.

وأضاف: "نملك التكنولوجيا اللازمة وعلينا أن نعمل معا لتقليل الانبعاثات"، مستطردًا: "لو كانت القمم وحدها تغير العالم لما كنا بحاجة إلى 25 مؤتمرا للتغير المناخي"

فيما تحدث جونسون بشأن الصناعات قائلاً: "الدول الصناعية كانت غير مدركة للمشكلة ولدينا الآن واجب التغيير.. علينا دعم الصناعة الخضراء التي تؤمن الكثير من الوظائف وعلينا التفكير في الأجيال الآتية".