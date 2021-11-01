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بعد تأخره نحو ساعة.. بايدن للصحفيين: اعذروني كنت ألعب مع المصعد

01:38 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
بعد تأخره نحو ساعة.. بايدن للصحفيين: اعذروني كنت ألعب مع المصعد

جو بايدن

(وكالات):

اعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تأخره عن مؤتمره الصحفي في روما بعد اجتماع استمر يومين مع قادة مجموعة العشرين، قبل التوجه إلى قمة المناخ للأمم المتحدة في جلاسكو.

وقال بايدن الذي تأخرا نحو الساعة عن الصحفيين أمس الأحد: "أعتذر لجعلكم تنتظرون، كنا نلعب بالمصاعد. قصة طويلة على أي حال"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

ومن 1 يونيو إلى الأسبوع الثاني من أكتوبر، تأخر بايدن بمتوسط 22.4 دقيقة عن أحداثه المجدولة علنا، وفقا لإحصاء قامت به شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية. وكان أحيانا يترك جمهوره ينتظر لمدة ساعة أو أكثر.

جو بايدن مؤتمر صحفي قمة المناخ الأمم المتحدة

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