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الطيران العراقي يستهدف وكرا للإرهابيين في صلاح الدين باستخدام طائرات "إف ـ 16"

09:26 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
الطيران العراقي يستهدف وكرا للإرهابيين في صلاح الدين باستخدام طائرات "إف ـ 16"

طائرة إف 16 العراقية

بغداد-(أ ش أ):

ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي ، أن الطيران العراقي وجه ضربة جوية ، باستخدام طائرات إف ـ 16، لوكر للإرهابيين في منطقة العيث شرقي محافظة صلاح الدين؛ وذلك بناءً على متابعة خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة العراقية.

وأضافت الخلية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الإثنين - أنه عقب الضربة الجوية تم إجراء عمليات التفتيش، وأسفرت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين ومحاصرة 3 آخرين في المكان نفسه.

هذا المحتوى من

طائرات إف 16 العراقية بغداد العراق الإرهاب

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