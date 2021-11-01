الطيران العراقي يستهدف وكرا للإرهابيين في صلاح الدين باستخدام طائرات "إف ـ 16"

بغداد-(أ ش أ):

ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي ، أن الطيران العراقي وجه ضربة جوية ، باستخدام طائرات إف ـ 16، لوكر للإرهابيين في منطقة العيث شرقي محافظة صلاح الدين؛ وذلك بناءً على متابعة خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة العراقية.

وأضافت الخلية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الإثنين - أنه عقب الضربة الجوية تم إجراء عمليات التفتيش، وأسفرت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين ومحاصرة 3 آخرين في المكان نفسه.