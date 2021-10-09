بلينكن يلتقي وزيري خارجية إسرائيل والإمارات الأربعاء

واشنطن - (ا ف ب)

أعلنت الخارجية الأمريكية السبت أن الوزير أنتوني بلينكن سيلتقي الأسبوع المقبل وزيري خارجية إسرائيل والإمارات لمناقشة "التقدّم الذي تم تحقيقه" خلال عام منذ اتفق البلدان على تطبيع العلاقات.

وجاء في البيان أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيجري اجتماعين ثنائيين منفصلين مع كل من وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في 13 أكتوبر ومن ثم لقاء ثلاثيا".

وأضاف "سيناقشون التقدّم الذي تم تحقيقه منذ التوقيع على اتفاقات إبراهام العام الماضي، وفرص التعاون المستقبلي والقضايا الثنائية بما في ذلك الأمن الإقليمي والاستقرار".

وعقد بلينكن في منتصف سبتمبر لقاء عبر الإنترنت مع لبيد والمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش إلى جانب دبلوماسيين كبار من البحرين والمغرب.

وعكس اللقاء تبني إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالكامل لـ"اتفاقات أبراهام" التي اعتبرها سلفه دونالد ترامب إرثا أساسيا لسياسته الخارجية.

وأفاد بلينكن حينها أن "هذه الإدارة ستواصل بناء جهود الإدارة السابق الناجحة لمساعدة التطبيع على المضي قدما".

وأكد أن التطبيع صب في مصلحة شعوب المنطقة وساهم في التعامل مع تحديات أوسع نطاقا على غرار الإرهاب وتغير المناخ.

وكانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد مصر والأردن قبل عقدين. وسرعان ما حذت كل من البحرين والمغرب حذوها.