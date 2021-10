تطبيق "انستجرام" يعلن إصلاح العطل الذي واجه مستخدميه حول العالم

وكالات:

أعلن حساب تطبيق "انستجرام" على موقع "تويتر"، إصلاح العطل الذي واجه مستخدميه في عدة دول من العالم، بينها مصر.

وكتب الحساب على "تويتر"، اليوم الجمعة "تم إصلاح كل شيء، ويجب أن يكون العمل جار بشكل جيد الآن".

things have been fixed, and everything should be back to normal now. thank you for bearing with us (and for all the memes this week 🙃)