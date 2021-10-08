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تطبيق "انستجرام" يعلن إصلاح العطل الذي واجه مستخدميه حول العالم

11:17 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
تطبيق "انستجرام" يعلن إصلاح العطل الذي واجه مستخدميه حول العالم

تطبيق إنستجرام

وكالات:

أعلن حساب تطبيق "انستجرام" على موقع "تويتر"، إصلاح العطل الذي واجه مستخدميه في عدة دول من العالم، بينها مصر.

وكتب الحساب على "تويتر"، اليوم الجمعة "تم إصلاح كل شيء، ويجب أن يكون العمل جار بشكل جيد الآن".

وكان حساب موقع "فيسبوك"، أكد عبر تويتر، أنه جاري العمل على حل مشكلات يواجهها بعض الأشخاص في عدة دول، حول تعطل الخدمات والتطبيقات".

وقال في تغريدة إنه "نعلم بمواجهة بعض الأشخاص أعطال في استخدام تطبيقاتنا وخدماتنا، ونعمل على حل تلك المشكلات بأسرع وقت ممكن".

وعانى بعض مستخدمي تطبيق انستجرام في عدة دول، بينها مصر، من تعطل الخدمة، فضلا عن توقف خدمة المحادثات الصوتية في تطبيق "ماسنجر".

وذكرت "سي إن بي سي" عربية، أن "‏هناك شكاوى من توقف موقع انستجرام في بعض الدول".

وكانت توقفت خدمات تطبيقات شركة "فيسبوك" منذ أيام على مستوى العالم، ما أثار استياء مستخدمي التطبيق.‎

تطبيق إنستجرام انستجرام تويتر فيسبوك تعطل انستجرام

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