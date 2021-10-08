أمريكا تواجه أدنى إمدادات زيت التدفئة في عقدين من الزمن

واشنطن - (د ب أ):

تستعد الولايات المتحدة لاستقبال فصل الشتاء، وهي تعاني من أدنى مخزونات زيت التدفئة لتلبية الطلب المتزايد في أكثر من عقدين من الزمن، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقالت بلومبرج إن مخزونات التقطير – التي تستخدم كديزل لوسائل النقل وكزيت للتدفئة على حد سواء ، تكفي لتلبية 2ر31 يوما فقط من الطلب ، في واحد من أسوأ الاعوام التي مرت عليها في مثل هذا الوقت منذ عام 2000 ، وفقا لمعلومات إدارة الطاقة.

وسيسمح تضاؤل الإمدادات فقط برفع شبح نقص الطاقة وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة هذا الشتاء ، في الوقت الذي ستواجه فيه بقية دول العالم بالفعل نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي. كما سيؤكد ذلك كيفية الانتعاش الاقتصادي من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-)19، الذي أحدث طفرة في الطلب على جميع السلع تقريبا وازدهار لحركة النقل بالشاحنات التي تلت ذلك والتي ستصطدم بأسواق الطاقة المتقلبة وتهدد برفع تكلفة كل شيء من التدفئة المنزلية إلى أسعار الوقود للمزارعين وسائقي الشاحنات.