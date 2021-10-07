التحالف العربي يعلن اعتراض صاروخ باليستي ومسيرة أطلقت من اليمن

الرياض - (أ ش أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط.

ذكرت ذلك قناة (الإخبارية) السعودية، في نبأ عاجل لها مساء اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.