الإمارات تتضامن مع باكستان في ضحايا الزلزال

أبوظبي - (أ ش أ):

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس، تضامنها مع باكستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، وأودى بحياة العديد من الأشخاص، فضلا عن وقوع إصابات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - بأن عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الباكستانية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.