ميقاتي: الحكومة اللبنانية تعمل بكل جهد لمعالجة كل الأزمات

بيروت - (د ب أ)

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء"إننا نعمل بكل ما أوتينا من جهد لمعالجة كل المشكلات، خصوصاً الملحة منها ولدينا كامل العزيمة والإرادة للنهوض بالبلد".

وأضاف "أن مسؤولين أجانب سوف يزورون لبنان خلال الأسبوع المقبل لتأكيد دعمهم للبنان".

وحدد ميقاتي 4 نقاط أمام حكومته للتعامل معها وهي الوضع الأمني والموضوع المالي والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي للبلاد والخدمات الرئيسية ، ووصفها بالقضايا الملحة.

ومن جانبه أعلن وزير الإعلام جورج قرداحى أن مجلس الوزراء ناقش جدول الأعمال واتخذ القرارات المناسبة بشأنها وأهمها "الموافقة على إبرام اتفاقية منحة رابعة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاستجابة لأزمة النازحين السوريين".