جرحى في إطلاق نار داخل مدرسة ثانوي في تكساس الأمريكية

وكالات

أصيب عدة أشخاص في إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في ولاية تكساس الأمريكية، الأربعاء، حسبما ذكرت الشرطة، وفقًا لفرانس برس.

وكتبت شرطة أرلينجتون في تغريدة على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "نحن في موقع إطلاق نار داخل مدرسة تيمبرفيو الثانوية"، فيما ذكر الفرع المحلي لمحطة "إن بي سي" التلفزيونية أن "الحادث خلف عدة إصابات".

وقال رئيس بلدية أرلينجتون جيم روس للمحطة، إن شخصين على الأقل أصيبا، مضيفًا أن "الشرطة تبحث عن المشتبه فيه".