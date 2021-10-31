إيران: لا علاقة بين المفاوضات النووية والقضايا الإقليمية

طهران- (د ب أ):

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه لا توجد علاقة بين المفاوضات النووية لبلاده وبين الحوارات والقضايا الإقليمية، لافتا إلى أن إيران لا تربط مصيرها بالاتفاق النووي فحسب.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) الأحد، قوله في مقابلة صحفية :"عندما نتحدث عن الاتفاق النووي علينا أن نقبل بحقيقة أن وضع كافة البيض في سلة هذا الاتفاق لن يكون سياسة صحيحة. ولكن إذا نجح الاتفاق النووي، أي تم رفع العقوبات، فإن النتائج ستكون إيجابية، ونحن نتفاوض لتحقيق هذا الهدف".

وحول العلاقة بين تطورات الملف النووي والحوارات الإقليمية، قال :"نعتقد أنه لا علاقة بين المفاوضات النووية والحوار الإقليمي ... وأي ربط للملف النووي بالقضايا الإقليمية هو تضليل للأطراف الأخرى في المفاوضات النووية".

وأشار في الوقت نفسه إلى أن "إبلاغ تفاصيل المفاوضات النووية إلى بلدان المنطقة ضروري".

وتطرق إلى إجراء مباحثات بين بلاده والسعودية، وقال :"نشعر بأن السعوديين يتحركون ببطء في هذا الصدد".