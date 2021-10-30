الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات فورية لمكافحة الحرائق في النمسا

بروكسل - (أ ش أ):

عملت النمسا على تنشيط آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وتقدمت بطلب المساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت في منطقة هيرشوانج في النمسا السفلى.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي اليوم /السبت/ أن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي أرسل طائرتين من طراز Canadair CL-415 لمكافحة الحرائق، كانتا متمركزتان في إيطاليا، وتم نشر الطائرات والتي هي جزء من أسطول انتقال الإنقاذ الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي، بالفعل في النمسا.

وتابع البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، عرضت ألمانيا وسلوفاكيا إرسال مروحيات لمكافحة الحرائق عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي،و تم قبول كلا العرضين ولا يزال إرسال المروحيات معلقا، كما تم تفعيل خدمة كوبرنيكوس لدعم عمليات مكافحة الحرائق في النمسا.

يشار إلى أن آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والدول المشاركة في مجال الحماية المدنية، بهدف تحسين الوقاية والتأهب والاستجابة للكوارث، ومن خلال الآلية تلعب المفوضية الأوروبية دورًا رئيسيًا في تنسيق الاستجابة للكوارث في أوروبا وخارجها.

وعندما يطغى حجم حالة الطوارئ على قدرات الاستجابة لبلد ما، يمكنه طلب المساعدة عبر الآلية ،وبمجرد تفعيلها تقوم الآلية بتنسيق المساعدة التي توفرها الدول المشاركة من خلال العروض التلقائية، بالإضافة إلى ذلك ، أنشأ الاتحاد الأوروبي تجمع الحماية المدنية الأوروبي ليكون لديه عدد حاسم من قدرات الحماية المدنية المتاحة بسهولة مما يسمح باستجابة جماعية أقوى ومتماسكة.

وإذا احتاجت حالة الطوارئ إلى مساعدة إضافية منقذة للحياة ، فيمكن تنشيط احتياطي وحدة الإنقاذ ، كملاذ أخير، وحتى الآن تشارك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الآلية ، وكذلك أيسلندا والنرويج وصربيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وتركيا منذ إنشائها في عام 2001 ، واستجابت آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لأكثر من 500 طلب للمساعدة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي.