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فاوتشي: استبدال اللقاحات بالأدوية في المستقبل "اعتقاد خاطيء"

09:22 م الأحد 03 أكتوبر 2021
فاوتشي: استبدال اللقاحات بالأدوية في المستقبل "اعتقاد خاطيء"

أنتوني فاوتشي

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال كبير مستشاري الصحة بالبيت الأبيض أنثوني فاوتشي اليوم الأحد إن الاعتقاد بأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ستكون غير ضرورية إذا تم التصديق على الدواء الفموي لشركة "ميرك" الأمريكية، هو "اعتقاد خاطيء".

وأضاف فاوتشي - في تصريحات نقلها موقع (أكسيوس) الأمريكي - "إذا نظرنا إلى الناس الذين يتم احتجازهم في المستشفيات والمصابين الذين يتوفون، فإنهم بنسبة كبيرة ممن لم يتلقوا التطعيم".

وتابع "هل يمكن تجنب تلك الوفيات؟ بكل تأكيد، في الحقيقة مستقبلا، ستكون معظم وفيات كورونا يمكن تجنبها إذا تم تطعيم كل الناس".

يأتي ذلك بعد إعلان شركة "ميرك" الأمريكية للأدوية، أن العلاج الفموي المضاد للفيروس التاجي الذي تطوره في معاملها قد يقلل من الحاجة لحجز المصابين بالعدوى في المستشفيات أو وفاتهم جراء الإصابة.

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أنثوني فاوتشي البيت الأبيض فيروس كورونا لقاح كورونا

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