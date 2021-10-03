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العواصف الرعدية تقطع الكهرباء عن مئات المنازل في فرنسا

12:41 م الأحد 03 أكتوبر 2021
العواصف الرعدية تقطع الكهرباء عن مئات المنازل في فرنسا

باريس- (د ب ا):

تسببت العواصف الرعدية التي ضربت شمال غرب فرنسا خلال الليل في إحداث ضررا كبيرا.

وقالت شبكة فرانس انفو، الأحد، إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 900 منزل لساعات في منطقة لوار الأطلسية الأكثر تضررا من العواصف.

وتعد المنطقة هى الوحيدة التي تم إطلاق أعلى تحذير من خطر الفيضانات بها.

وناشد وزير الداخلية جيرالد دارمانان المواطنين في المنطقة المتضررة بالبقاء في المنزل.

وبسبب هطول الأمطار الغزيرة، توقفت خدمة القطارات مؤقتا، كما عرقلت أغصان الأشجار المتساقطة بعض الطرق.

العواصف الرعدية الكهرباء فرنسا

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