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روسيا تدعو لتعبئة الجهود لتقديم المساعدات لأفغانستان

05:39 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
روسيا تدعو لتعبئة الجهود لتقديم المساعدات لأفغانستان

سيرجي لافروف

روسيا - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو ترى ضرورة تعبئة الجهود الرامية إلى تقديم مساعدات مالية واقتصادية وإنسانية لأفغانستان.

وقال لافروف، خلال كلمة في الاجتماع المنعقد في طهران، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية: "يبدو أنه قد حان الوقت لإطلاق عملية تعبئة الجهود الرامية إلى جمع الموارد المطلوبة لتقديم المساعدات المالية والاقتصادية والإنسانية لأفغانستان".

وأضاف أن أفغانستان باتت دولة يتعين عليها في الواقع أن تبدأ كل شيء من الصفر، وأن تنهض من تحت الأنقاض.

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