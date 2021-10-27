كورونا تتفشى في دول البلطيق رغم الإجراءات الأحترازية

ريجا - (د ب أ)

واصل فيروس كورونا التفشى الجامح في دول البلطيق على الرغم من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالصحة العامة، حيث وصل عدد الإصابات الجديدة في لاتفيا وإستونيا اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ بداية الوباء.

وأعلنت لاتفيا اليوم الأربعاء أنها سجلت حوالي 3206 حالة جديدة، بينما تم رصد 2025 حالة في إستونيا في غضون 24 ساعة. ويستمر عدد الإصابات في الارتفاع في ليتوانيا.

ووفقا لسلطات الصحة الوطنية تم تسجيل حوالي 1737 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة في لاتفيا خلال الـ 14 يوما الماضية، و 1408 في إستونيا و1365 في ليتوانيا.

وتشهد دول البلطيق الثلاث حاليا أعلى معدلات الإصابة في أوروبا، بحسب للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض.

ولاحتواء الوباء، فرضت الحكومات في ريجا وتالين لوائح جديدة صارمة.

وفي لاتفيا ، يسري إغلاق مع قيود شاملة وحظر تجول ليلي حتى 15 نوفمبر المقبل؛ وفي إستونيا، فبالإضافة إلى فرض ارتداء الكمامات، منذ 25 أكتوبر، كان على الأشخاص إثبات أنهم قد تم تطعيمهم أو تعافوا مؤخرا من فيروس كورونا من أجل الوصول إلى خدمات وأماكن عامة معينة .

وتهدف الإجراءات إلى تخفيف الضغط على قطاع الرعاية الصحية:حيث وصلت المستشفيات بالفعل إلى كامل طاقتها وبالكاد تستطيع التعامل مع العدد المتزايد من حالات كوفيد-19التي تصل إليها .وتقدمت لاتفيا بطلب للحصول على مساعدة دولية.

وأحد أسباب ارتفاع عدد الحالات هو معدل التطعيم المنخفض: حيث تم تطعيم حوالي نصف سكان لاتفيا وإستونيا بشكل كامل ضد فيروس كورونا حتى الآن؛ بينما معدل التطعيم في ليتوانيا أعلى قليلا، حيث يبلغ حوالي 60 في المئة.