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واشنطن تفرض عقوبات على ليبي بسبب انتهاكات للمهاجرين

10:44 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
واشنطن تفرض عقوبات على ليبي بسبب انتهاكات للمهاجرين

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات على رجل متهم بإدارة مركز للمهاجرين شهد "انتهاكات جسيمة" ضد المقيمين فيه، في الوقت الذي دعت فيه الأمم المتحدة أيضا إلى عقوبات.

وقال بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن أسامة الكوني إبراهيم هدف العقوبات، موضحا أن "الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يعزز المساءلة ويكشف عن سوء المعاملة والاستغلال والعنف الذي يتم ارتكابه ضد المهاجرين الضعفاء الذين يعبرون ليبيا سعيا وراء حياة أفضل".

وأضاف بيان بلينكن "هو أو أشخاص آخرون تحت قيادته ارتكبوا إساءات ضد المهاجرين، بما في ذلك، القتل والعنف الجنسي والضرب".

ودعا بيان بلينكن الحكومة الليبية إلى التعاون مع الجهود الرامية إلى محاسبة إبراهيم.

وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية إن إبراهيم كان المدير الفعلي لمركز اعتقال "النصر"، في الزاوية، وهو مكان يعرفه الكثيرون باسم سجن أسامة. وشملت التهم القتل والاستغلال والاعتداء والابتزاز والعنف الجنسي والضرب والتجويع.

أنتوني بلينكن الخارجية الأمريكية أسامة الكوني إبراهيم معاقبة ليبي

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