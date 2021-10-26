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اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين: اعتداء المستوطنين على موظفينا "مرفوض"

08:40 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين: اعتداء المستوطنين على موظفينا "مرفوض"

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

فلسطين - (أ ش أ)

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين إن اعتداء المستوطنين على طاقم تابع لها في محافظة نابلس بشمال الضفة الغربية في وقت سابق اليوم "مرفوض".

وأضافت في بيان صحفي أن موظفيها تعرضوا لهجوم من قبل مستوطنين إسرائيليين خلال زيارة ميدانية مع مزارعين فلسطينيين وبالتنسيق المسبق مع الجيش الإسرائيلي.

وأردفت اللجنة تقول إن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها موظفوها للاعتداء أثناء قيامهم بعملهم في الضفة الغربية، داعية إلى الاحترام الكامل للمهام الإنسانية البحتة الموكلة للجنة الدولية

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اللجنة الدولية للصليب الأحمر فلسطين الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية

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