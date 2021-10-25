اليونيفيل: جنوب لبنان تمتع بـ15 سنة من الهدوء بفضل تفانينا والتزام جميع الأطراف

بيروت - (أ ش أ):

قال رئيس قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (اليونيفيل) بلبنان وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، إن جنوب لبنان تمتع بـ15 سنة من الهدوء والاستقرار النسبيين وهذا بفضل تفاني عناصر اليونيفيل المدنيين والعسكريين والتزام جميع الأطراف المعنية.

جاء ذلك في كلمة له خلال إحياء (اليونيفيل) يوم الأمم المتحدة في حفل أقيم، اليوم /الاثنين/، في المقر العام للبعثة في الناقورة بجنوب لبنان، الذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر الذكرى السنوية لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ في العام 1945.

حضر الحفل جنود حفظ السلام، ومنسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان يوانا فرونتسكا، ومسؤولون أمميون، وممثلون عن القوات المسلحة اللبنانية وكبار الشخصيات المحلية.

وأضاف ديل كول: "بالرغم من ذلك، فإن أحداث الأشهر الأخيرة تذكرنا بأنه لا يمكننا اعتبار هذا الاستقرار أمرًا مفروغًا منه. يجب علينا إعادة تأكيد التزامنا بأهداف ومندرجات الأمم المتحدة وبالأخص الهدف الأول المتمثل بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وشدد على أهمية العمل بشكل مستقل وحيادي لحفظ السلام ولخلق مساحة يمكن أن تتجذر فيها الحلول السياسية والدبلوماسية.

كما حث الأطراف، القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، على وضع الخلافات جانبًا والانخراط في القضايا المتعلقة بالخط الأزرق، تعزيزًا للسلام والاستقرار.

وقال رئيس البعثة وقائدها العام: "لقد ساعدت البراميل الزرقاء المميزة ولأكثر من عقد حتى الآن في تجنب الحوادث التي كان من الممكن أن تصبح بؤرا لسوء الفهم والصراع".

وخلال الحفل، وضع اللواء ديل كول وقائد قطاع جنوب الليطاني في القوات المسلحة اللبنانية العميد الركن مارون القبياتي أكاليل الزهور على النصب التذكاري لليونيفيل تكريمًا لذكرى حفظة السلام التابعين لليونيفيل.