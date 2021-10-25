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"الناتو" يرحب بالتعاون الأمني الوثيق مع فنلندا

06:03 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
"الناتو" يرحب بالتعاون الأمني الوثيق مع فنلندا

حلف شمال الأطلسي الناتو

بروكسل - (أ ش أ):

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بالتعاون الوثيق مع فنلندا بشأن الأمن في منطقة بحر البلطيق وفي أعالي الشمال.

وقال ستولتنبرغ - وفق بيان صادر اليوم الاثنين - : "معًا، نجعل المنطقة الأوروبية الأطلسية أكثر أمانًا واستقرارًا، من خلال تواجد حلف الناتو في منطقة البلطيق".

وأشاد ستولتنبرغ، بفنلندا لمساهمتها في السلام والأمن الدوليين، من غرب البلقان إلى العراق، كما ناقش الأمين العام ورئيس فنلندا سولي نينيستو، سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو، وأكد الأمين العام مجددًا أن باب الحلف لا يزال مفتوحًا أمام البلدان في أوروبا التي تفي بمعايير العضوية.

كان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ وسفراء مجلس شمال الأطلسي اجتمعوا مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو في هلسنكي، اليوم الاثنين، في بداية زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى فنلندا والسويد.

هذا المحتوى من

الناتو حلف شمال الأطلسي فنلندا منطقة بحر البلطيق

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