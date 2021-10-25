الفلبين تسمح بإعطاء فرق الرعاية الصحية جرعات معززة من لقاحات كورونا

مانيلا - (د ب أ):

وافقت وزارة الصحة الفلبينية على توصية من خبراء محليين بإعطاء جرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا لفرق الرعاية الصحية وللأشخاص في سن 60 عاما فأكثر بداية من الربع الحالي من العام.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الإرشادات المعتمدة المؤرخة في 13 أكتوبر أوصت بشكل عام بجرعات معززة من اللقاح نفسه الذي تلقاه كل من هؤلاء الأشخاص.

ووفقا للإرشادات، فإن أولئك الذين حصلوا على لقاحات موديرنا أو أسترازينيكا أو سينوفاك يمكن إعطاؤهم الجرعة التعزيزية من لقاح فايزر. كما أوصى الخبراء بإعطاء من يعانون من ضعف في جهاز المناعة، بما في ذلك أولئك الذين يخضعون لعلاج السرطان وغسيل الكلى، جرعة ثالثة معززة من النوع نفسه الذي حصلوا عليه في جرعتي التطعيم.

وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير في إفادة عبر الانترنت إن الجرعات الإضافية سوف تظل بحاجة لموافقة إدارة الغذاء والدواء الفلبينية، لكن وزارة الصحة سوف تسهل طلباتها للاستخدام في حالات الطوارئ.

ووفقا لبلومبرج، لا يزال طرح الجرعات المعززة يعتمد أيضا على العرض.​