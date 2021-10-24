دبلوماسي إيراني: ننظر بشكل إيجابي لأي انفتاح سوري عربي

دمشق- (د ب أ):

أكد سفير إيران في سوريا مهدي سبحاني أن بلاده لا تزال مستمرة في جهودها لتطوير التعاون الاقتصادي ومساعدة سوريا على تقليص بعض المشاكل التي تعاني منها كالمشاكل المتعلقة بتوفير الكهرباء والمحروقات، وشدد على أنه "لا يمكن لأحد أن يخل بالعلاقات" بين البلدين.

وفي تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، الأحد، قال سبحاني إن بلاده ترحب بأي انفتاح في علاقات سورية الخارجية بما يصب في صالح سورية حكومة وشعبا.

وفيما يتعلق بما يصفه البعض بالانفتاح العربي الأخير تجاه سوريا، أكد سبحاني أن بلاده تنظر إلى ما يجري بشكل إيجابي. وقال: "إنه لمدعاة سرور بالنسبة لنا أن تتجه سورية نحو علاقات تخفف من آلامها ومعاناتها وتمهد الأرضية للازدهار والنمو في هذا البلد".

وعن العلاقات مع روسيا في سوريا، قال :"لدينا هدف مشترك في سورية، وهذا الهدف هو إلحاق الهزيمة بالإرهاب والوقوف في وجه الإرهابيين ورعاتهم الدوليين ... وهذه الأجندة لا تزال قائمة، والمعركة لم تنتهِ بعد باعتقادي، وبشأن استمرار العمل على إنجاز هذه المهمة أعتقد أنه لا يوجد أي خلاف بيننا وبين روسيا".

وشدد على أن بلاده لا تتفق مع تركيا بشأن سياساتها تجاه سوريا، مؤكدا "موقف إيران بشأن ضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية".