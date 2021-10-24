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المبعوث الأمريكي لكوريا: واشنطن ستواصل المحادثات مع سول بشأن إعلان نهاية الحرب الكورية

07:37 ص الأحد 24 أكتوبر 2021
المبعوث الأمريكي لكوريا: واشنطن ستواصل المحادثات مع سول بشأن إعلان نهاية الحرب الكورية

أرشيفية

سول - (د ب أ):
قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "سونج كيم" اليوم الأحد إنه يتطلع إلى مواصلة استكشاف الخيارات المختلفة مع سول لاستئناف الحوار مع بيونج يانج، بما في ذلك الإعلان رسميا عن نهاية الحرب الكورية.

وأكد "سونج كيم" على استعداد واشنطن للمساعدة في معالجة المخاوف الإنسانية لكوريا الشمالية لمساعدة شعبها المحتاج، بينما حث بيونج يانج على وقف إطلاق الصواريخ، الذي وصفه بأنه "مقلق ويؤدي إلى نتائج عكسية"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأدلى "كيم" بهذه التصريحات بعد وقت قصير من إجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي "نوه كيو-دوك" في سول لمناقشة الجهود المشتركة لاستئناف الدبلوماسية النووية المتوقفة.

وقال "كيم": "أتطلع إلى مواصلة العمل مع نوه لاستكشاف أفكار ومبادرات مختلفة، بما في ذلك الإعلان رسميا عن نهاية الحرب الذي اقترحته كوريا الجنوبية، وسنواصل السعي لتحقيق أهدافنا المشتركة في شبه الجزيرة الكورية".

ووصف "كيم" أحدث تجربة صاروخية لبيونج يانج بأنها "استفزاز" وخرق للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية: "نأمل أن تستجيب كوريا الشمالية بشكل إيجابي لتواصلنا".​

المبعوث الأمريكي كوريا الشمالية نهاية الحرب الكورية سونج كيم

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