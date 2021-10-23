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وزير الخارجية يعقد غدا جلسة مباحثات مع المفوض الأوروبي للجوار

09:31 م السبت 23 أكتوبر 2021
وزير الخارجية يعقد غدا جلسة مباحثات مع المفوض الأوروبي للجوار

سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

يعقد وزير الخارجية سامح شكري غداً الأحد، جلسة مباحثات مع أوليفير فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع.

ويتناول اللقاء - الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية - العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يبدأ المفوض الأوروبي غدا زيارة إلى القاهرة تستمر يومين، يشارك خلالها في أسبوع القاهرة للمياه.

كما سيلتقى مفوض الجوار - خلال الزيارة - مع عدد من الوزراء بالحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني؛ لتسليط الضوء على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للشراكة بين الاتحادالأوروبي ومصر.

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سامح شكري وزير الخارجية الاتحاد الأوروبي مصر

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