أمريكا: 45.4 مليون إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم السبت بنسبة 2ر0 % مقارنة بالوقت نفسه أمس ليصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 4ر45 مليون إصابة حتى الساعة 0546 صباحًا بتوقيت نيويورك، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بلغت 85ر4 مليون، بزيادة 1ر0% عن نفس الفترة مقارنة باليوم السابق.

وشهدت ولاية ميشيجان زيادة بنسبة 7ر0% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الفترة من أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى مليون و 25 ألف حالة.​​​​​​

وشهدت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ، بتسجيل 306 حالات وفاة.