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وزير خارجية الجزائر: سد النهضة ملف معقد وبه جوانب تعيق التوصل لحلول

05:37 م السبت 23 أكتوبر 2021
وزير خارجية الجزائر: سد النهضة ملف معقد وبه جوانب تعيق التوصل لحلول

رمطان لعمامرة

وكالات:

أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، أن ملف سد النهضة الإثيوبي معقد وبه جوانب سياسية تعيق التوصل إلى الحل المنشود.

وقال لعمامرة، في تصريح لشبكة "روسيا اليوم"، إن الاتصالات متواصلة والدول الثلاث قطعت أشواطا نحو الحل.

وشدد على أن بلاده ليست في تنافس مع الجهود الإفريقية الرامية لحل مشكلة سد النهضة.

وتابع لعمامرة قائلا: "آن الأوان لممارسة دبلوماسية هادئة للوصول إلى حل".

وتعتبر مصر والسودان السد تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعده إثيوبيا ضروريا للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

رمطان لعمامرة سد النهضة الجزائر وزير الخارجية الجزائري

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