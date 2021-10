الثلاثاء.. انطلاق مؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات البحرية بالأكاديمية العربية

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال الفترة 26-28 أكتوبر2021 إجتماع الجمعية العمومية الحادي والعشرون والذي يقام على هامشه مؤتمر الإتحاد الدولى للجامعات البحرية لعام 2021 بمقر الأكاديمية بابي قير بالأسكندرية تحت رعاية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية والدكتور جمال غلوش الرئيس التنفيذي للمؤتمر.

و يشارك في المؤتمر أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد البحرية ومراكز البحوث واستشارات النقل البحري وكذا صناع القرار من مسئولي هيئات الموانئ البحرية وشركات النقل البحري العربية والأفريقية والأجنبية ومقدمي الخدمات والأنشطة اللوجستية ووكلاء الشحن وممثلي الوزارات والهيئات والشركات المعنية بصناعة الموانئ والنقل البحري.

ويعقد المؤتمر بنظام الدمج بين الحضور الفعلي والبث المباشر، بحضور شخصيات دولية مهمة في المجال البحري من بينهم الأستاذ الدكتور Takeshi Nakazawa المدير التنفيذي للإتحاد الدولى للجامعات البحرية (IAMU)، الأستاذ الدكتور Glenn Blackwood رئيس الإتحاد الدولى للجامعات البحرية (IAMU)، السيد Kitack Lim الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، السيد Furuichi Masahiko السكرتير العام للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ (IAPH) والأستاذ الدكتور Yuhei Sasakawa رئيس مؤسسة نيبون اليابانية.

ويحمل المؤتمر عنوانه

Innovation and Sustainability of Maritime Industry in the Scope of Blue Economy & Green Concept

والذي يعقد لأول مرة بجمهورية مصر العربية ما يزيد على 200 مشارك وممثل للجامعات البحرية من 36 دولة هى :(اذربيجان، بلغاريا،كروتيا، الدانمرك، استونيا، فنلندا، جورجيا، ألمانيا، غانا، ايطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، رومانيا، روسيا، المملكة العربية السعودية، اسبانيا، السويد،تركيا، اوكرانيا، المملكة المتحدة، استراليا، الصين، الهند، ايران، اليابان، كوريا، ميانمار، الفلبين، فيتنام، كندا، المكسيك، بنما، بيرو، الولايات المتحدة) بالاضافة لجمهورية مصر العربية، يمثلون 69 جامعة بحرية دولية حيث يشارك (39 جامعة بحرية من افريقيا واوروبا، 18 جامعة بحرية من اسيا والمحيط الهادي، 10 جامعات بحرية من الامريكتين) وهم الجامعات الأعضاء بالاتحاد الدولي للجامعات البحرية.

وسيتم خلاله مناقشة أحدث البحوث والتطورات والإتجاهات المستقبلية لتحقيق الإستدامة في التعليم والتدريب في مجالات النقل البحري واللوجيستيات والموانئ، كما يتطرق المؤتمر هذا العام لعدد من المحاور الحيوية ذات التأثير الإيجابي في صناعة النقل البحري الدولي، تتعلق بمستقبل النقل البحري فيما بعد جائحة (كورونا) وتأثير ذلك على التعليم والتدريب البحري في العالم، والاتجاهات الجديدة في مجال النقل البحري واللوجيستيات والموانئ، وفرص العمل المستقبلية مع تحول الموانئ إلى موانئ ذكية، وبدائل الطاقة التقليدية في ظل توجه العالم للموانئ الخضراء، بالاضافة الى التحديات الجديدة الخاصة بالتلوث البحري.

كما سيعقد بجانب هذا المؤتمر مؤتمر الطلاب (IAMUS) والذي يشارك فيه عدد كبير من طلاب الجامعات البحرية الأعضاء بالإتحاد حيث يشاركون بعروض تقديمية بالإضافة لعروض ومنافسات رياضية، ويعقد المؤتمر برعاية شركة مصر للطيران والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات.

يذكر أن الاتحاد الدولي للجامعات البحرية (IAMU) تأسس في نوفمبر 1999 حيث كانت الأكاديمية العربية واحدة من سبع جامعات مؤسسة تمثل قارات العالم، ومع مرور الوقت أصبح يضم في عضويته ما يزيد عن تسع وستين جامعة تمثل أهم الأكاديميات والجامعات والمعاهد البحرية في العالم..