الاتحاد الأوروبي يدرس إنهاء اتفاق بريكست التجاري إذا تعمق الخلاف مع بريطانيا

بروكسل - (د ب أ):

يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية إنهاء الاتفاق التجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(بريكست) إذا تنصلت حكومة المملكة المتحدة من التزاماتها بشأن أيرلندا الشمالية ، وفقا لمصادر مطلعة بهذه المسألة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وهدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعليق أجزاء من بروتوكول بريكست إذا لم يتم حل الخلاف حول القواعد التجارية للبضائع التي يتم شحنها إلى أيرلندا الشمالية الذي يحكم التجارة بين الإقليم وبقية أرجاء المملكة المتحدة من جانب واحد، وذلك باستخدام السلطات الممنوحة له في المادة 16 من الاتفاقية.

وقد بحث المسؤولون الأوروبيون الحاجة إلى إعداد رد قوي على هذا التهديد.

ومن شأن إلغاء الاتفاق التجاري الذي تم إبرامه عشية عيد الميلاد في العام الماضي أن يؤدي إلى تدمير الاقتصاد البريطاني الذي يعاني بالفعل من نقص الإمدادات ، كما سيؤدي أيضا إلى فرض تكاليف على الشركات الأوروبية مع عملائها في المملكة المتحدة.

وسيتطلب القرار دعما جماعيا من حكومات دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 جميعها ، وسوف يؤدي إلى فترة تهدئة قبل بدء فرض التعريفات الجمركية والحصص وغيرها من الحواجز أمام التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. ويمكن للاتحاد الأوروبي إنهاء الاتفاق برمته أو استهداف صناعات بعينها.