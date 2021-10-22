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بعد قضائها ليلة بالمستشفى.. قصر باكنجهام يكشف الحالة الصحية للملكة إليزابيث

12:43 ص الجمعة 22 أكتوبر 2021
بعد قضائها ليلة بالمستشفى.. قصر باكنجهام يكشف الحالة الصحية للملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث

وكالات:

ذكر قصر باكنجهام، الخميس، أن الملكة إليزابيث الثانية قضت ليلة في مستشفى، وذلك وفقا لفضائية العربية.

وأضاف القصر أنه "في أعقاب نصيحة طبية بالراحة لأيام، حضرت ملكة بريطانيا إلى المستشفى بعد ظهر الأربعاء من أجل فحوص أولية، وعادت إلى قلعة وندسور في وقت الغداء، الخميس، ومعنوياتها مرتفعة".

وألغت ملكة بريطانيا، رحلتها المقررة الأربعاء والخميس لإيرلندا الشمالية بعد نصائح طبية بالامتثال للراحة لبضعة أيام.

وقال قصر باكنغهام في وقت سابق إن الملكة إليزابيث تستريح في قلعة وندسور بعد قبولها "على مضض" نصائح الأطباء.

وأفاد بيان القصر أن الملكة تشعر بخيبة أمل لأنها لن تتمكن من زيارة إيرلندا الشمالية.

وورد في البيان أن "الملكة تبعث بأحر تمنياتها لشعب أيرلندا الشمالية وتتطلع إلى الزيارة في المستقبل".

الملكة إليزابيث قصر باكنجهام ملكة بريطانيا بريطانيا

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