الصحة العالمية: توزيع مليار جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 في أوروبا

برلين - (د ب أ):

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أنه تم تقديم حوالي مليار جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 في أوروبا.

وقال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا:"هذا إنجاز عظيم".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذا التقدم يعني أن حوالي ثلث المنطقة قد تم تطعيمها.

وتابع كلوج أنه ومع ذلك،فإنه من أجل احتواء الجائحة يجب زيادة استخدام اللقاح وتجاوز الاختلافات الإقليمية.

وقال إن معدل التطعيم الشامل البالغ 70 % لا يزال هو الهدف لاحتواء الأزمة.

وتضم منظمة الصحة العالمية أكثر من 50 دولة في المنطقة الإقليمية الأوروبية، بما في ذلك تركيا وروسيا وأوكرانيا، على سبيل المثال، جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي.