Masrawy logo white

الرئيس الفلسطيني يلوح بخيارات بديلة عن حل الدولتين

09:21 م السبت 02 أكتوبر 2021
الرئيس الفلسطيني يلوح بخيارات بديلة عن حل الدولتين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله - (د ب أ)

لوح الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم السبت، بخيارات بديلة عن حل الدولتين في الصراع مع إسرائيل، في تطور غير مسبوق بالموقف الفلسطيني في ظل تعثر عملية السلام مع تل أبيب منذ سنوات.

وقال عباس لدى استقباله في رام الله فعاليات من محافظتي الخليل وبيت لحم في الضفة الغربية إن "رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى".

وأضاف عباس أن تلك الخيارات تشمل "العودة للمطالبة بقرار التقسيم للعام 1947، أو الذهاب إلى الدولة الديمقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية التي تتحقق فيها الحقوق السياسية والمدنية الكاملة للفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية، وليس الدولة الواحدة التي تقوم على تأييد الاحتلال وفرض نظام الأبارتهايد والفصل العنصري".

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) تناول عباس في كلمته أمام الفعاليات، القضايا التي جاءت في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي "حيث حدد فترة عام واحد لإنهاء الاحتلال" الإسرائيلي أو اتخاذ خطوات بديلة عن حل الدولتين.

وطالب الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي بـ "تحمل مسؤولياته لإحقاق الحق الفلسطيني وردع إسرائيل عن مواصلة احتلالها وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وشدد عباس على أنه "آن الآوان لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعدم إصدار الوعود والمماطلة في التنفيذ من قبل أطراف المجتمع الدولي؛ بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة".

محمود عباس فلسطين رام الله تل أبيب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -ضرب الإمارات وعُمان.. هل تتأثر مصر بالإعصار "شاهين"؟ الأرصاد تجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا