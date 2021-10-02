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تايوان: 20 طائرة صينية تدخل منطقة الدفاع الجوى التايوانية

08:42 م السبت 02 أكتوبر 2021
تايوان: 20 طائرة صينية تدخل منطقة الدفاع الجوى التايوانية

طائرات صينية

تايبيه - (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع التايوانية عبر موقع تويتر إن عشرين طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني قامت بطلعات جوية بالقرب من الإقليم اليوم السبت ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء أحدث استعراض للقوة من الصين بعد أن أصدر مكتب شؤون تايوان في الصين على حسابه الرسمي على موقع ويبو، إدانة غاضبة لتصريحات وزير الخارجية التايواني جوزيف وو.

وسخرت الصين من جهوده لتعزيز العلاقات الدولية لتايوان ووصفتها بأنها "صراخ ونواح" وتشبه "طنين الذباب".

وجاء البيان بعد تأكيد وو، في خطاب ألقاه في 27 سبتمبر في مؤسسة هوفر في الولايات المتحدة، أن تايوان تتعرض لتهديد مستمر من الصين، بما في ذلك تكتيكات المنطقة الرمادية وهجمات أمن المعلومات.

وقال وو إن الصين تحاول جذب الحلفاء الدبلوماسيين لتايوان واستبعادها من المنظمات الدولية المهمة.

وأعرب وزير خارجية تايوان، اليوم السبت، عن قلقه العميق إزاء العدد الأكبر من الانتهاكات اليومية للطائرات الحربية الصينية لأجواء بلاده أمس الجمعة.

وغرد الوزير جوزيف وو على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "هل هو تهديد؟ بالطبع، من الغريب أن جمهورية الصين الشعبية لم تعد تشغل بالها باختلاق الأعذار".

كانت تايوان أدانت الصين في وقت سابق اليوم بسبب إرسال 38 طائرة حربية إلى داخل المجال الجوي لتايوان أمس الجمعة، في أكبر عملية اختراق للمجال الجوي على الإطلاق.

وقالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية إن 25 طائرة حربية صينية، من بينها 18 طائرة مقاتلة طراز "جي-16" وأربع طائرات مقاتلة طراز "سو-30" وقاذفتين طراز "اتش-6" وطائرة "يون-8"، دخلت في البداية المجال الجوي لتايوان في يوم العيد الوطني للصين.

وتابعت الوزارة أنه تم رصد 13 طائرة أخرى، من بينها 10 مقاتلات "جيه-16" وطائرتان "اتش-6" وطائرة "كيه جيه-500" في المساء.

وقالت رئيسة وزراء تايوان سو تسينج تشانج للصحفيين اليوم السبت إن الصين "تقوم بشكل يائس ببناء قوتها العسكرية وتقويض السلام الإقليمي".

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