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تركيا تتهم اليونان بالدفع بـ"ادعاءات بحرية متطرفة"

03:15 م السبت 02 أكتوبر 2021
تركيا تتهم اليونان بالدفع بـ"ادعاءات بحرية متطرفة"

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

أنقرة- (د ب أ):

اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليونان بالدفع بـ"ادعاءات بحرية متطرفة" شرق البحر المتوسط، متعهدا بأن تركيا ستضمن حقوقها السيادية وتلك الخاصة بالقبارصة الأتراك في المنطقة.

وقال أوغلو في إشارة إلى الدولة الانفصالية المعلنة من جانب واحد، التي لا تعترف بها سوى أنقرة، إن "الأسباب وراء التوترات في شرق البحر المتوسط، في السنوات الأخيرة، هي الادعاءات البحرية المتطرفة لليونان ولإدارة القبارصة اليونانيين، بالإضافة إلى إجراءاتهم أحادية الجانب، التي تتجاهل حقوق بلادنا وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية".

واتهم تشاووش أوغلو جمهورية قبرص بتجاهل دعوة الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان العام الماضي بإجراء مفاوضات بشأن حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط، واقتراح للقبارصة الأتراك، تم تقديمه العام السابق، للجنة مشتركة حول احتياطات الطاقة البحرية، حسبما نقلت صحيفة "ايكاتيميرني" اليونانية، السبت.

وأضاف "بينما كل هذه المقترحات مطروحة على الطاولة، يبدو أن الأنشطة أحادية الجانب الاستفزازية لليونان ولجمهورية قبرص، تثير توترات في شرق البحرالمتوسط".

وتابع أن النشاط الأخير لسفينة الأبحاث الفرنسية "نيوتيكال جيو"، التي تعرضت لمضايقات من قبل سفن حربية تركية، أثناء إجراء أبحاث في منطقة شرق جزيرة كريت، وخطط من قبل نيقوسيا لإجراء تدريب جديد جنوب الجزيرة في تشرين ثاننوفمبر المقبل "سيزيد التوترات ويهدد السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط".

وقال وزير الخارجية التركي إن بلاده "تتخذ جميع الخطوات الضرورية لوقف الإجراءات أحادية الجانب من قبل اليونان وقبرص" محذرا دولا ثالثة من تسهيل تلك الخطوات.

مولود تشاووش أوغلو اليونان تركيا

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