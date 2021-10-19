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الإمارات وأمريكا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي

06:59 م الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
الإمارات وأمريكا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكنزي، علاقات الصداقة وجوانب التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين خاصة في الشؤون والمجالات الدفاعية والعسكرية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تم - خلال اللقاء - مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.

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ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الإمارات واشنطن

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