الإمارات وأمريكا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكنزي، علاقات الصداقة وجوانب التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين خاصة في الشؤون والمجالات الدفاعية والعسكرية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تم - خلال اللقاء - مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.