السعودية تطالب رعاياها بعدم السفر إلى لبنان

وكالات:

دعت وزارة الخارجية السعودية، رعاياها بعدم السفر إلى لبنان، بسبب "الظروف الراهنة" هناك.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، اليوم الأحد إنه "نظرا للظروف الراهنة في لبنان ندعو جميع المواطنين الكرام إلى اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى العديد من الدول ومنها لبنان، كما ندعو الجميع إلى عدم التردد في التواصل معنا عبر الأرقام الموضحة في البيان".