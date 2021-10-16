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باكستان تدعو الأمم المتحدة لمعالجة القضايا المتعلقة بالمياه والاستثمار في البنية التحتية

06:31 م السبت 16 أكتوبر 2021
باكستان تدعو الأمم المتحدة لمعالجة القضايا المتعلقة بالمياه والاستثمار في البنية التحتية

باكستان

نيويورك - (أ ش أ):

دعت باكستان الأمم المتحدة إلى معالجة القضايا المتعلقة بالمياه مثل الفيضانات والجفاف بطريقة "شاملة"، قائلة إن الإدارة المستدامة للمياه لا تزال واحدة من أكثر التحديات الهائلة التي يواجهها العالم.

وقال نائب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عامر خان - خلال اجتماع افتراضي نظمته مجموعة أصدقاء المياه المكونة من 17 دولة وطاجيكستان - إن زيادة الاستثمار في البنية التحتية للمياه المستدامة أصبح "ضروريا" لضمان الوصول الماء للجميع، مضيفا أن "المياه سلعة اقتصادية ومهمة لأهداف التنمية المستدامة ومحورية في القضاء على الفقر والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم".

وأوضح عامر خان - وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية - "إن تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والذي يدعو إلى توفير المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع وضمان المياه والصرف الصحي للجميع هو انتصار كامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وأشار المبعوث الباكستاني إلى أن وباء كورونا قد سلط الضوء أيضا على الأهمية الحاسمة للمياه، قائلا إن المضي قدما بشكل أفضل نحو عالم أخضر لم يكن ممكنا دون معالجة قضايا المياه.

وأضاف عامر خان أن العالم بحاجة أيضا إلى مراقبة القضايا الأخرى المتعلقة بتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، قائلا "إن تغير المناخ يغير نمط الطقس في جميع أنحاء العالم، ويسبب موجات جفاف في بعض المناطق وفيضانات في مناطق أخرى".

وأكد أن "استعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة تدهورها إلى جانب الإدارة المستدامة للمياه، هي مفتاح لضمان توافر المياه للجميع بحلول عام 2030".

هذا المحتوى من

Asha
باكستان الأمم المتحدة البنية التحتية الاستثمار

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