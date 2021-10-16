عشرات الآلاف يشاركون في مظاهرة ضد الفاشية في روما بعد أعمال شغب

روما - (د ب أ):

تظاهر عشرات الآلاف اليوم السبت ضد الفاشية في روما بعد أسبوع من الهجوم على مقر الاتحاد العام الإيطالي للعمل في روما.

وحملت الفعالية، التي نظمتها اتحادات النقابات العمالية الاتحاد العام الإيطالي للعمل والاتحاد الإيطالي لنقابات العمال واتحاد العمال الإيطالي، شعار "لا مزيد من الفاشية بعد الآن : من أجل العمل والمشاركة والديمقراطية".

وبحسب تقارير إعلامية، شارك في المسيرة أكثر من 50 ألف شخص.

وبحسب الاتحادات، استعدت حوالي 800 حافلة و 10 قطارات خاصة في جميع أنحاء إيطاليا لنقل المشاركين إلى العاصمة. وسار الآلاف من أنصار النقابات ومختلف الجماعات اليسارية حاملين الأعلام واللافتات، في الشوارع حول المكان في ساحة سان جيوفاني في لاتيرانو، بالقرب من الكولوسيوم.

وتم إرسال العديد من وحدات الشرطة والمروحيات اليوم السبت للموقع بعد أعمال الشغب التي وقعت منذ أسبوع خلال المظاهرة المناهضة لتمديد قيود فيروس كورونا في إيطاليا.

وعلى هامش الأحداث، هاجم أعضاء من حزب "فورزا نوفا" اليميني المتطرف، من بين آخرين، مقر الاتحاد العام الإيطالي للعمل في ذلك الوقت. وأصيب عدة أشخاص خلال الاحتجاجات.