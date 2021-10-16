Masrawy logo white

عشرات الآلاف يشاركون في مظاهرة ضد الفاشية في روما بعد أعمال شغب

06:05 م السبت 16 أكتوبر 2021
عشرات الآلاف يشاركون في مظاهرة ضد الفاشية في روما بعد أعمال شغب

أرشيفية

روما - (د ب أ):

تظاهر عشرات الآلاف اليوم السبت ضد الفاشية في روما بعد أسبوع من الهجوم على مقر الاتحاد العام الإيطالي للعمل في روما.

وحملت الفعالية، التي نظمتها اتحادات النقابات العمالية الاتحاد العام الإيطالي للعمل والاتحاد الإيطالي لنقابات العمال واتحاد العمال الإيطالي، شعار "لا مزيد من الفاشية بعد الآن : من أجل العمل والمشاركة والديمقراطية".

وبحسب تقارير إعلامية، شارك في المسيرة أكثر من 50 ألف شخص.

وبحسب الاتحادات، استعدت حوالي 800 حافلة و 10 قطارات خاصة في جميع أنحاء إيطاليا لنقل المشاركين إلى العاصمة. وسار الآلاف من أنصار النقابات ومختلف الجماعات اليسارية حاملين الأعلام واللافتات، في الشوارع حول المكان في ساحة سان جيوفاني في لاتيرانو، بالقرب من الكولوسيوم.

وتم إرسال العديد من وحدات الشرطة والمروحيات اليوم السبت للموقع بعد أعمال الشغب التي وقعت منذ أسبوع خلال المظاهرة المناهضة لتمديد قيود فيروس كورونا في إيطاليا.

وعلى هامش الأحداث، هاجم أعضاء من حزب "فورزا نوفا" اليميني المتطرف، من بين آخرين، مقر الاتحاد العام الإيطالي للعمل في ذلك الوقت. وأصيب عدة أشخاص خلال الاحتجاجات.

روما الاتحاد العام الإيطالي للعمل أعمال شغب اتحاد العمال الإيطالي

الخبر التالى:

مقتل وإصابة 3 أفراد شرطة إثر حادث إطلاق نار بمدينة هيوستن الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
865

إصابات اليوم

40

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

315842

إجمالي الإصابات

17846

إجمالي الوفيات

266444

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| مباشر دوري أبطال أفريقيا.. الحرس الوطني - الأهلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا