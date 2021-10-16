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داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على مسجد الشيعة بأفغانستان

12:14 م السبت 16 أكتوبر 2021
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على مسجد الشيعة بأفغانستان

تنظيم داعش

إسلام أباد- (د ب أ):

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الإرهابي، السبت، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مسجدا للشيعة بولاية قندهار، جنوبي أفغانستان، أمس الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 47 شخصا.

وقال داعش في بيان نشرته وكالة "أعماق" الإخبارية التابعة له، أن انتحاريين اثنين من التنظيم قتلا حراس الأمن بالمسجد ثم فجرا سترتين مفخختين وسط أكثر من 300 من المصلين كانوا يؤدون صلاة الجمعة.

وكانت وكالة أنباء "بختار" الأفغانية، التي تديرها الدولة، تحدثت في تقرير أولي عن مقتل 32 شخصا، ولكن مسؤولا محليا من حركة طالبان قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 47، بالإضافة إلى 70 مصابا.

كان هجوم الأمس الذي ضرب مسجد "إمام بارغاه" هو الثاني الذي يستهدف موقعا دينيا للمسلمين الشيعة في أفغانستان خلال أسبوع. واستهدف هجوم انتحاري مسجدا للشيعة في مدينة قندوز بشمال أفغانستان قبل أسبوع، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 من المصلين. وأعلن تنظيم داعش مسؤولته عن هذا الهجوم في حينه.

ينظر تنظيم داعش إلى المسلمين الشيعة على أنهم مرتدين عن الدين، وهو وحركة طالبان عدوان لدودان، رغم انهما من السنة، وقد خاضا قتالا ضد بعضهما البعض منذ أسس داعش نفسه في أفغانستان في بداية عام 2015.

زاد داعش هجماته في أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على مقاليد السلطة في البلاد منتصف شهر آب/أغسطس الماضي عقب انسحاب القوات الأمريكية والدولية من البلاد، وما أعقبه من انهيار الحكومة السابقة.

داعش هجوم على مسجد الشيعة أفغانستان الإرهاب

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