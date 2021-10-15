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تقارير: توقيف ١٩ شخصا ممن ثبت تورطهم في اشتباكات الطيونة ببيروت

09:07 م الجمعة 15 أكتوبر 2021
تقارير: توقيف ١٩ شخصا ممن ثبت تورطهم في اشتباكات الطيونة ببيروت

اشتباكات الطيونة ببيروت

وكالات:

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية في حوادث الطيونة، بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي وبالتنسيق مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أسفرت عن توقيف 19 شخصا ممن ثبت تورطهم في الاشتباك المسلح الذي أسفر عن سقوط سبع ضحايا وعشرات الجرحى.

وبعد تكليفه مخابرات الجيش بإجراء التحقيقات الأولية والميدانية إثر اندلاع الاشتباكات، سطر القاضي عقيقي اليوم استنابات إلى كل من جهاز أمن الدولة، الأمن العام وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كلفهم بموجبها إجراء التحريات والاستقصاءات وجمع المعلومات عما حصل، كما أمر بإجراء عملية مسح شاملة لكل كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، لتحديد هويات جميع المسلحين من الطرفين.

اشتباكات الطيونة ببيروت بيروت لبنان

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