رجل يهاجم برلماني بريطاني ويطعنه عدة مرات

(وكالات):

تعرض عضو البرلمان البريطاني ديفيد ايميس اليوم الجمعة لهجوم من شخص وجه إليه عدة طعنات، وذلك في أثناء تواجده في الكنيسة في بلدة ساوث إند في مقاطعة ايسيكس.

واعتقلت الشرطة رجلا للتحقيق معه. وذكرت أنها لا تبحث عن مشتبه آخر. ولا توجد أخبار بعد عن وضع ايميس الصحي، بحسب "بي بي سي):

وايميس رئيس جمعية الصداقة البريطانية القطرية.

وكانت النائبة العمالية جو كوكس قد اغتيلت على يد يميني متطرف عام 2016 اثناء الاستعداد للاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.