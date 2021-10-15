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بوتين: لا داعي للتسرع في الاعتراف الرسمي بحركة طالبان

02:55 م الجمعة 15 أكتوبر 2021
بوتين: لا داعي للتسرع في الاعتراف الرسمي بحركة طالبان

فلاديمير بوتين

موسكو في - أ ش أ

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا داعي للتسرع في الاعتراف الرسمي بحركة طالبان.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة: "نحن نتفهم أننا بحاجة إلى التفاعل مع طالبان، ولكن يجب ألا نتسرع"، موضحا أنه سيكون من الصعب على هذه الحركة التخلي عن مصدر دخل مثل تهريب المخدرات. وتابع الرئيس الروسي:" أن هناك 2000 مقاتل من تنظيم "داعش" في شمال أفغانستان، ويخطط قادتهم للتأثير على دول ومناطق أخرى في روسيا".

وكان متحدث الكرملين دميتري بيسكوف قال في وقت سابق من اليوم: "إن بوتين ليس لديه أي خطط للقاء طالبان، التي سيصل وفد يمثلها إلى موسكو الشهر الجاري للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في أفغانستان".

يُذكر أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن موسكو ستدرس احتمال الاعتراف بسلطة حركة طالبان في أفغانستان بعد تشكيل حكومة شاملة تشارك فيها جميع الأطراف في البلاد والتزامها بوعودها حول مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

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فلاديمير بوتين حركة طالبان الرئيس الروسي دميتري بيسكوف الكرملين

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