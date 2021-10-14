Masrawy logo white

المغرب: تعيين وزير صحة جديد خلفا "للرميلي" بعد تكليفها بإدارة الدار البيضاء

07:23 م الخميس 14 أكتوبر 2021
المغرب: تعيين وزير صحة جديد خلفا "للرميلي" بعد تكليفها بإدارة الدار البيضاء

الملك محمد السادس

الرباط - (أ ش أ):

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الخميس، خالد آيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا لنبيلة الرميلي.

ويأتي هذا التعيين طبقا لمقتضيات الدستور، بناء على طلب رفعه رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش، للنظر، بإعفاء نبيلة الرميلي وزيرة الصحة التى تم تعينها الأسبوع الماضي، بناء على طلبها للتفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللاعمال المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، مما سيؤثر على الالتزامات الكثيرة والمتابعة اليومية التي يتطلبها قطاع الصحة؛ خاصة في ظروف الجائحة.

هذا المحتوى من

الملك محمد السادس المغرب الدار البيضاء

الخبر التالى:

الرئيس اللبناني عن أحداث الطيونة: عقارب الساعة لن تعود للوراء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
857

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

314116

إجمالي الإصابات

17765

إجمالي الوفيات

264764

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا