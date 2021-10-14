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الرئيس الروسي عن العملات المشفرة: لها الحق في الوجود

02:03 م الخميس 14 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي عن العملات المشفرة: لها الحق في الوجود

فلاديمير بوتين

موسكو- (د ب أ):
أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسامحا مع تداول العملات المشفرة، وذلك في وقت تقوم فيها جهات تنظيمية متزايدة حول العالم بإجراء تدقيق بشأنها وسط مخاوف من إمكانية استخدامها في غسل الأموال والأنشطة الإجرامية.

وقال بوتين في مقابلة مع محطة "سي إن بي سي"، نشرها الموقع الإلكتروني للكرملين، الخميس، إن العملات المشفرة "لها الحق في الوجود، ويمكن استخدامها كوسيلة للدفع".

إلا أنه حذر من أنه من السابق لأوانه الحديث عن استخدام العملات الرقمية في تداول النفط والسلع الأخرى التي تشكل القسم الأكبر من الصادرات الروسية.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن روسيا تسعى لإيجاد بدائل لعملة الدولار لإتمام المعاملات التجارية منذ فرْض عقوبات عليها عام 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم. ويتهم بوتين الولايات المتحدة باستخدام عملتها كسلاح.

وحذر بنك روسيا مرارا المستثمرين من أن سوق العملات المشفرة متقلبة للغاية، ومن أنه لن يُسمح باستخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع محليا.

إلا أن نائب وزير المالية أليكسي مويسيف قال هذا الأسبوع إنه لا توجد خطط لفرض حظر شامل عليها على غرار المفروض في الصين.

فلاديمير بوتين الرئيس الروسي العملات المشفرة روسيا

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