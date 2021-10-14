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اليونان: على الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الطبيعي بشكل جماعي

01:02 م الخميس 14 أكتوبر 2021
اليونان: على الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الطبيعي بشكل جماعي

رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس

أثينا- (د ب أ):

ذكر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في اجتماع في أثينا مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يشتري الغاز الطبيعي بشكل جماعي مثلما فعل مع اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن ميتسوتاكيس إن إجراءات التصدي لأزمة أسعار الطاقة المقترحة من جانب المفوضية الأوروبية تتماشى والمبادرات التي شرعتها بالفعل الحكومة اليونانية.

وأضاف أن اليونان سوف تسن تشريعات للسماح للمستهلكين بدفع الزيادات في فواتير التدفئة بالتقسيط.

وتابع أنه واثق من أن القادة الأوروبيين في قمة تعقد الأسبوع المقبل سوف يتوصلون إلى نتيجة أن عملا أوروبيا مشتركا هو فقط ما سوف يساعد في حل المشكلة.

كيرياكوس ميتسوتاكيس اليونان الغاز الطبيعي الاتحاد الأوروبي

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