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مصرع وإصابة 16 شخصًا إثر إنزلاق أرضي شمالي الفلبين

05:50 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
مصرع وإصابة 16 شخصًا إثر إنزلاق أرضي شمالي الفلبين

إنزلاق أرضي

الفلبين - (أ ش أ)

لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا مصرعهم، فيما أصيب 3 آخرون بجروح، وإدراج أفراد على قائمة المفقودين إثر انزلاق أرضي حدث بمدينة باجيو شمالي الفلبين، بعد أيام من هبوب عاصفة استوائية شديدة تعرف بـ"مارينج".

وتمكن أفراد الإنقاذ - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية - من انتشال جثمانين لطفلين، اليوم الأربعاء، تم التعرف على هويتهما، حيث وُجد أن السلطات كانت قد انتشلت جثمان جدهما في وقت سابق.

وعملت السلطات على انتشار نحو 100 فرد إنقاذ بالموقع بعد استئناف السلطات لعمليات البحث والإنقاذ اليوم، وتمشيط كومة طينية هائلة للبحث عن علامات للحياة.

وأشار عمدة المدينة، بنجامين ماجالونج، في تصريحات، إلى أنه تم الإبلاغ عن وقوع 9 حوادث بالمنطقة بفعل تأثير العاصفة الاستوائية الشديدة، كما أفاد مدير شرطة /باجيو/، جلين لونوجان، بأنهم ناشدوا السكان بإخلاء المنطقة بسبب إنزلاق أرضي محتمل قد يحدث في حالة هطول أمطار غزيرة.

هذا المحتوى من

Asha
إنزلاق أرضي الفلبين مدينة باجيو

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