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غدًا.. رانيا فريد شوقي ضيفة إنجي علي في أسرار النجوم

04:13 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
غدًا.. رانيا فريد شوقي ضيفة إنجي علي في أسرار النجوم

إنجي علي ورانيا فريد شوقي

كتبت- بهيرة فودة:

تحل الفنانة رانيا فريد شوقي، ضيفة على الإعلامية إنجي علي، في برنامجها "أسرار النجوم"، في تمام الساعة الثامنة مساءً غدًا الخميس عبر إذاعة نجوم إف.إم.

ونشرت إنجي، صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:" انتظرونا يوم الخميس مع المختلفة الأستثنائية النجمة رانيا فريد شوقي".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال رانيا فريد شوقي مسلسل "ولاد ناس"، بطولة صبري فواز، ناصر سيف، صفاء الطوخي، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمي، أحمد صيام، ندى عادل، محمد عز، محمود حجازي، فريد النقراشي، محمد سليمان، محمد السعدني، طارق عبدالحليم، سيناريو وحوار وإخراج هاني كمال.

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A post shared by Inji Ali (@injialiofficial)

رانيا فريد شوقي إنجي علي أسرار النجوم إذاعة نجوم إف.إم

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